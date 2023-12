Carnet de voyage d’Antoine Viallet : la Casamance, l’autre Sénégal

La Casamance, ce nom résonne dans mes oreilles depuis si longtemps. Je suis à Dakar et j’ai envie d’authenticité. Sur un coup de tête, je prends mon billet d’avion auprès de la compagnie Air Sénégal, un vol intérieur. Une moto m’attend à l’aéroport de Ziguinchor pour un road trip de 680 km durant cinq jours.

Cap Skirring-Kabrousse, mon camp de base





Au début des années 80, j’ai travaillé au Club Med dans différents pays à travers le monde. Le village de Cap Skirring était l’un des préférés des G.O. Je n’ai jamais eu l’occasion d’y travailler mais je savais qu’un jour je m’y rendrai. Sur place, je comprends mieux ce choix. Un petit village accueillant de moins de 2 000 habitants à l’année située au Sud-Ouest du Sénégal, à 70 km de la capitale régionale de Ziguinchor et proche de la frontière de Guinée-Bissau sur la côte de la Casamance. La plage de Cap Skirring est longue de 5 kilomètres entre forêt et océan, bordée de cocotiers.

J’ai trouvé un logement à l’hôtel « Bar de la plage» dans le petit village Kabrousse où je prépare -mon circuit de visites- sur ma terrasse avec vue mer.

Hôtel fantôme au milieu d’une nature luxuriante, face au fleuve Casamance

On connaît tous les villes fantômes dans la BD de Lucky Luke ou encore les films des westerns. J’ai découvert un hôtel fantôme dans le village Djiromait en Basse-Casamance. Quels sentiments étranges en arrivant à Djiromait. Sur les rives du fleuve Casamance a été bâti un complexe hôtelier luxueux au milieu d’une nature luxuriante, mais complètement à l’abandon. Un réalisateur de films en rêverait ! On découvre une immense piscine envahie par les racines d’arbres, les pontons à colonnades en décomposition, les imposants bâtiments d’un pourpre éternel avec 80 chambres à balcons, et les salles de réception, dans un parc de 5 hectares. Cette folie construite par un homme d’affaires sénégalais entre 1994 et 2000 devait attirer un tourisme de luxe en plein essor avant la guerre civile… Mais il n’a jamais ouvert, faute de route carrossable, pourtant promise par l’administration à l’entrepreneur avant le début du projet. La polémique et l’argent gaspillé ont fait couler beaucoup d’encre dans la région, et la route a enfin été rénovée en 2012, trop tard, car aujourd’hui l’hôtel tombe littéralement en ruine. La nature reprend vite ses droits ici…

Pointe Saint Georges… tomber en panne et vivre un rêve africain

J’avais rêvé de tomber en panne au milieu de nulle part en Afrique où des inconnus viendraient me secourir. Je viens de quitter la Pointe Saint-Georges où je voulais voir les lamantins-ces mammifères en voie de disparition- et les arbres fromagers de très grandes tailles. Je roule sur la piste et je crève la roue arrière. Personne aux alentours, je me dis que je vais devoir pousser ma moto sur plusieurs kilomètres avant d’arriver dans un village. Et là, miracle, plusieurs adolescents sortent de nulle part ou plutôt de la forêt. Je les appelle et leur demande un coup de main pour m’aider à pousser la moto. En discutant avec eux, l’un me dit, « je suis mécanicien et je peux réparer ta roue arrière ». Nous voilà devant sa case à démonter la roue et ensuite se déplacer à mobylette pour rechaper la roue au village. Nous revenons avec la chambre à air « réparée » sous la nuit tombante. En remontant la roue à la lumière des téléphones portables, je m’aperçois que le pneu était toujours à plat. Je demande qui peut me ramener à Cap Skirring et Jules me dit : « moi, avec mon Tmax ». Un Tmax 600 cm2 de Yamaha en pleine brousse… je crois rêver ! Jules me ramène à Cap Skirring et le lendemain matin après avoir acheté une nouvelle chambre à air, nous retournons récupérer ma moto. Toute l’Afrique est résumée, la bienveillance, la gentillesse envers un inconnu.

A la campagne, rencontre avec les animistes et découvrir les cases à étage

Dans un pays très majoritairement musulman, la Casamance fait exception. Si la religion catholique est présente plus particulièrement dans l’ethnie Diola, les croyances animistes sont toujours vivaces, plus particulièrement dans la campagne. Certains rites issus des religions traditionnelles sont encore pratiqués aujourd’hui. Chaque être vivant, plante, ou objet possède une âme. La nature est composée de quatre éléments fondamentaux : la terre, le feu, l’air, l’eau sont régis par un être supérieur et des divinités intermédiaires.

J’ai visité Mlomp, village « des cases à étages ». J’ai aimé l’atmosphère de ce village enfoui dans le vert avec ses cases à colonnades en terre et ses murs ocres qui en font une particularité architecturale. La place du village est majestueuse avec sa case à étage et ses fromagers immenses aux racines déployées comme des tentacules autour d’eux. Je me suis recueilli sous l’arbre sacré, vieux de plus de 400 ans.

Ziguinchor… la belle endormie

La capitale de la Casamance est une ville de plus de 200 000 habitants dont le maire est Ousmane Sonko, le principal opposant au régime du président Macky Sall. Ziguinchor était une ville animée, d’architecture coloniale, aujourd’hui mélancolique. Ses anciens comptoirs délabrés alanguis au bord du fleuve, ses bâtiments coloniaux d’hier reconvertis en bâtiments administratifs, ses rues aérées et, dans l’atmosphère, des souvenirs qui semblaient ressurgir d’un passé toujours présent en filigrane. Le tourisme reprend aujourd’hui tout doucement, notamment grâce à la liaison maritime entre la ville et Dakar et les vols intérieurs. Je séjourne à l’hôtel Kadiandoumagne sur les embouchures du fleuve Casamance. En voyant le ferry Aline Sitoé Diatta, je ne peux m’empêcher de penser au naufrage du Joola. Le 26 septembre 2002, le ferry reliant Ziguinchor à Dakar se retournait au large de la Gambie, faisant près de 2 000 morts. On ressent la ville encore profondément marquée par cet événement tragique

Je flâne à pied ou à moto dans cette ville au charme désuet. Je suis amateur d’art et je décide d’aller visiter l’ancien Institut Français devenue l’Alliance Française. L’architecte français Patrick Dujarric s’est inspiré des cases à impluvium pour dessiner cet établissement d’une beauté déconcertante. Il nous permet de redécouvrir l’architecture traditionnelle africaine C’est le seul centre culturel de toute la ville. Il dispose d’une bibliothèque, d’un espace d’exposition, d’un cinéma en plein air et d’une grande scène pour les événements. Enfin, l’Alliance est aussi réputée pour son restaurant, situé dans un jardin ombragé. En mai dernier, l’Alliance française a été incendiée lors d’émeutes dans la ville après mon voyage.

La Casamance, une région enclavée et délaissée par le pouvoir central avec la plus ancienne guerre civile d’Afrique.

Les différents présidents du Sénégal ont tous promis d’aider cette province à émerger. Mais loin de Dakar, la Casamance est délaissée par le pouvoir central. Cette région est bénie des dieux, une nature omniprésente, des plages immenses, de la pluie et beaucoup de pluie l’été. On la surnomme « le grenier du Sénégal ». Dans les vallées fluviales de la Casamance et de ses affluents, la riziculture est l’activité principale Sur les plateaux, on cultive céréales, légumes, laitue, noix de cajou, mangues, agrumes et huile de palme. Le long du fleuve Casamance et de ses affluents sont pratiquées la pêche et l’ostréiculture.

Moins connue est la guerre civile, la plus ancienne d’Afrique. Elle a démarré en 1982. Depuis quelques années, la guerre en Casamance est classée comme un conflit de basse intensité. Mais en 40 ans, elle a fait 60 000 déplacés et près de 5 000 victimes dont des centaines de morts à cause des mines anti personnelles.

Depuis l’indépendance, peu d’actions concrètes ont été lancées pour développer les énormes potentialités économiques, sociales et culturelles de la Casamance. Cela aurait pourtant évité à ses habitants de ressentir cette impression de marginalité, d’où naissent les frustrations.

La Casamance n’a pas d’autoroute ni de voie ferrée, notamment pour faire circuler la forte production de fruits et légumes. Il manque des usines de transformation pour les produits casamançais, agricoles ou halieutiques.

Le gouvernement a toutefois lancé des projets pour désenclaver la Casamance, le pont de Sénégambie, long de 942 m, surplombe le fleuve Gambie, et ainsi d’éviter les dangereux bacs à véhicules et de relier Dakar à Ziguinchor en moins de 8 heures de route.

