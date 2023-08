Cas Ousmane Sonko : Ce que Serigne Mountakha Mbacké a vraiment dit à la coalition Yewwi Askan Wi

Serigne Mountakha Bachir Mbacké, Khalife général des mourides, a reçu en audience, hier mardi 23 août, une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi dirigée par le président de la conférence des leaders de cette coalition, Habib Sy, et composée de Aida Mbodj, Maimouna Boussos, Birame Souleye Diop, Moustapha Guirassy Abass Fall, Malick Gakou, Mamadou Lamine Diante et de Ahmed Aidara.



Selon des sources bien informées et proches du Khalife, après avoir longuement et attentivement écouté les explications du chef de la délégation afférentes au contexte de l’actualité politique dans le pays, plus précisément « l’affaire » qui cristallise depuis quelque temps l’attention de tout le pays : le cas Sonko, le Khalife a, dans sa réponse, fait un vaste rappel sur les multiples démarches dont il a personnellement pris l’initiative afin de décrisper la tension politique et sociale plus que délétère qui prévaut dans le pays depuis quelques mois.



Serigne Mountakha a tenu “à préciser n’avoir agi sur la recommandation ou suggestion de qui que ce soit”. Il a déclaré en avoir discuté avec le Président de la République lorsqu’il est venu lui rendre visite à Touba au mois de juin dernier [NDLR : des sources dignes de foi confirment d’ailleurs que lors de cette rencontre post-évènements de juin, le Khalife aurait fortement recommandé au Président Macky de respecter sa parole en ce qui concerne la 3e candidature]. Lors de cette rencontre avec le président, le Khalife lui avait signifié qu’il souhaiterait également rencontrer Ousmane Sonko pour aider à apaiser le pays. Malheureusement cette initiative n’avait pas pu aboutir.



« Il y a juste une semaine, mon frère cadet Serigne Issakha Bassirou Mbacké m’a exposé la situation critique de Ousmane Sonko qui a entamé une grève de la faim depuis quelques semaines et que son état de santé était devenu très précaire à cause de cela », a poursuivi le Khalife.



Serigne Mountakha Mbacké a aussitôt entamé une démarche urgente demandant à M. Sonko, qu’il “considère comme un fils, car lui souhaitant ce qu’il souhaite pour sa propre personne, de rompre la diète qu’il observe”. C’est dans ce sens que Serigne Mountakha a reçu des proches de Ousmane pour lui demander de mettre fin à sa grève de la faim. « J’ai même appelé le Président de la République Macky Sll », indique le Khalife, “pour aborder son cas”.



“Ce dernier m’a fait savoir à cette occasion que si Sonko mettait fin à sa diète, le dialogue serait possible, déclare le guide religieux. Mais je ne veux pas m’immiscer dans ce jeu à relent politique ». « Ma démarche n’est guidée que par l’esprit de compassion islamique », estime Serigne Mountakha Mbacké.



Selon toujours ces sources, s’agissant de Ousmane Sonko le Khalife a déclaré : « Je veux simplement dire à Ousmane que cette méthode de lutte pourrait lui causer des conséquences néfastes aussi bien sur le plan sanitaire que sur un plan purement islamique. »



Lors de sa prise de parole, Aïda Mbodj a proposé à Serigne Mountakha de demander à Macky Sall d’ordonner la libération de Sonko. Le Khalife lui a signifié qu’il ne détenait pas la prérogative de donner des injonctions au Président de la République. “Tout ce que je peux faire, c’est solliciter la diligence du Chef de l’État pour Sonko ou toute autre personne”.



Une posture à laquelle il n’a jamais dérogé.