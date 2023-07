Casamance : Élus, acteurs de la société civile et FDS de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor décryptent les questions de défense, de sécurité et de paix

"Nous avons d'énormes difficultés à construire une cohésion sociale au niveau des territoires", a affirmé le maire de la commune de Goudomp, Malang Cissé. Ceci pour montrer l'intérêt qu'il porte à cette rencontre du Programme collectivités territoriales, défense, paix et sécurité. Une rencontre initiée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer.





Cette rencontre tenue à Ziguinchor a regroupé une cinquantaine de personnes issues des collectivités territoriales de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L’objectif de ce programme est de renforcer les capacités des collectivités territoriales sénégalaises en matière de sécurité pour l’édification, le maintien d'un environnement sécurisé propice à la cohésion sociale et au développement.





En effet, face à la recrudescence de la violence urbaine, l’évolution de la criminalité et leurs causes multiformes, les modes de réponse sécuritaires classiques doivent être renforcés par de nouveaux leviers d’actions permettant de mieux assurer la sécurité des citoyens, ont fait comprendre les initiateurs et autorités administratives.





"Cette question de sécurité et de paix n'est plus l'affaire de l'État tout simplement", a dit le maire de Goudomp, qui se dit satisfait du lancement de ce programme. Le PCTDSP, qui est une demande sociale, a expliqué l'édile de Goudomp, surtout dans cette zone sud du pays qui a vécu une crise d'une quarantaine d'années.