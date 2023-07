Casamance : Le PUMA, principal artisan du retour au bercail des populations déplacées de Bissine

Le programme PUMA qui intervient dans les domaines du désenclavement, de la sécurité frontalière, de la promotion économique et du développement durable a réalisé dans le village de Bissine, située dans la commune d’Adéane dans la région de Ziguinchor, des infrastructures sociales d’une importance capitale. Il s’agit d’une école élémentaire, d’un poste de santé en construction, d’un périmètre maraicher et des séances de formation et d’encadrement au profit des femmes. Ces réalisations ont permis à plusieurs familles, déplacées à cause du conflit en Casamance de revenirà Bissine et de retrouver une vie normale.





Il est 10 heures passées de quelques minutes quand le convoi s’arrête au milieu de la route : Une piste latéritique large de 3,5 mètres, non loin d’un cantonnement militaire. La délégation conduite par le programme PUMA est venue montrer à ses partenaires du PNUD ses empreintes à Mbissine.





Devant l’école élémentaire construite par le PUMA, la présentation démarre : « Concrètement le programme PUMA a construit entre autres infrastructures à Mbissine, cette école élémentaire disposant d’un bloc de trois salles de classe et d’un bloc administratif. L’école a aussi un mur de clôture, de l’énergie solaire et le programme PUMA a aussi entièrement fourni les équipements » explique Mamadou Diedhiou, Responsable du département Désenclavement et Infrastructures du PUMA.





Les populations qui se sont déplacées à cause du conflit sont aujourd’hui rassurées de retrouver certaines infrastructures sociales de base pouvant contribuer à les fixer sur leurs terres d’origines. L’école du village a repris ses activités et le taux de fréquentation est abordable « Les villageois sont en train de revenir et il y’a une certaine confiance depuis l’installation de ces infrastructures réalisées par le PUMA », nous dit Arona Sonko, le maire de la commune d’Adéane.





Le premier geste du programme PUMA à l’endroit des populations de Bissine remonte au mois de septembre 2020. Le PUMA soucieux du bien-être des populations déplacées a débloqué 40 millions de fcfa pour les appuyer dans la reconstruction de leurs habitations. Cette somme a permis aux villageois de revenir s’installer progressivement 29 ans après leur départ à Bissine. Les bénéficiaires ont reçu des lattes, des tôles pour la toiture et du matériel de construction.





Au total, la Coordination nationale du PUMA a facilité le retour de deux cent vingt-neuf (229) familles déplacées de la région de Ziguinchor en mettant à leur disposition des matériaux de construction et en réalisant des infrastructures au profit de ces dernières.





Tout près de l’école élémentaire, se trouve le poste de santé de Bissine, financé et construit par le PUMA. La structure médicale est une aubaine pour les populations locales. Elle va impacter les villages sénégalais comme Niadiou, Latir, Bilaff, Boussoulou, Singuère Moricounda et Singuère Diola et d’autres villages de la Guinée Bissau situés le long de la frontière à l’image de Mongomouka, Kandiandi, Akinthia.





Le bâtiment actuellement en construction, en plus des blocs de soins dont le dispensaire et la maternité va disposer de deux logements pour la sage-femme et l’infirmier chef de poste. Le programme PUMA a déboursé 123 millions pour doter Bissine de ce poste de santé.





Le programme PUMA a aussi accompagné les femmes de Bissine qui ont comme tous les habitants vécu les conséquences du déplacement à cause du conflit qui sévissait dans cette zone. Tout d’abord, ces femmes ont reçu des équipements d’allègement des travaux. Le PUMA a offert un moulin qui permet aux femmes de Bissine d’oublier la pénibilité des travaux ménagers. Ensuite, le PUMA a appuyé l’encadrement des femmes. Aujourd’hui, elles se sont regroupées pour se lancerdans des activités économiques et améliorer leurs conditions de vie. L’histoire avait commencé par l’organisation d’une petite tontine qui, en fin de compte, s’est transformée en un Groupement d’Intérêt Economique. Aidées par le programme PUMA. Aujourd’hui, elles transforment l’anacarde et participent régulièrement à la foire internationale des produits agricoles et des ressources animales (FIARA) organisée annuellement à Dakar.





Ces femmes transformatrices de Bissine sont aussi membres de la Plateforme des Groupements de Femmes des Zones Frontalières dénommée (PG2F). La Plateforme regroupe actuellement 72 groupements de femmes des dix régions frontalières. Ces groupements sont formés, équipés et accompagnées par le programme PUMA.





Dans le village de Bissine, la vie a repris son cours normal et l’activité économique commence à émerger. C’est le cas du périmètre maraicher des femmes de Bissine. D’une superficie de 02 ha, il est aménagé par le programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) qui y a réalisé un forage et une clôture.





Les femmes du village de Bissine font dans ces lieux du maraichage et récoltent des revenus importants après la vente des produits maraichers.