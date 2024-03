CBAO : deux délégués syndicaux licenciés, un troisième visé

La direction générale de la CBAO avait saisi l’Inspection du travail pour obtenir l’autorisation de licencier trois délégués du personnel, leaders des mouvements d’humeur qui ont secoué la banque ces dernières années. Les travailleurs visés se nomment Mansour Diallo, Alioune Seck et Pape Doudou Tounkara.



L’inspecteur du travail en charge du dossier a donné un premier verdict. D’après Les Échos, qui donne l’information, il a en effet autorisé le licenciement de Mansour Diallo et de Alioune Seck.



Ces derniers ne font donc désormais plus partie du personnel de CBAO. «Et pourtant, ils ont tellement donné à cette banque, signale le journal. Leur seul tort : avoir usé de leurs droits syndicaux.»



La même source indique que Pape Doudou Tounkara est parti pour connaître le même sort. «Convoqué par l’inspecteur du travail, [il] va également être renvoyé de CBAO comme ses collègues», prédit Les Échos, qui rappelle que la procédure contre les trois responsables syndicaux remonte à 2021.