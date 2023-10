CBAO : les salaires qu’exigent les travailleurs

À la CBAO «il y a des salariés qui perçoivent 200 000 francs CFA». Pour une banque, c’est un scandale, selon le secrétaire général du Collège des délégués de l’institution, Doudou Tounkara, qui donne cette information reprise par Les Échos.



Depuis début octobre, les travailleurs de la filiale d’Attijariwafa Bank (Maroc) sont en grève. Parmi leurs revendications, une augmentation de leurs salaires. «Ce point est non négociable», tonne le syndicaliste dans les colonnes du même journal.



D’après Doudou Tounkara, les revalorisations demandées vont jusqu’à 200 000 francs CFA. Si la revendication était satisfaite, ce plafond reviendrait aux agents de la CBAO touchant 500 000 francs CFA et moins. Le syndicaliste ajoute que ceux qui gagnent de 500 001 à 750 000 bénéficieraient d’une hausse de 150 000 tandis que 100 000 seraient rajoutés à la paie des travailleurs touchant entre 750 001 et 1 million, et 50 000 à celle des agents dont le salaire dépasse un million.



Autre revendication pécuniaire des agents de la CBAO : le passage de 5 à 7% de la prime de résultat pour l’exercice 2023 et son relèvement à 8% en 2024.