Ce qu’il faut savoir sur les objets de Senghor mis aux enchères

C’est le cas notamment du prestigieux collier de l’ordre du Nil, un bijour en or de 18 carats orné des symboles de l’Égypte antique, reçu en 1967 au titre de l’attribution de l’Ordre du Nil, collier dont le prix est estimé entre 10 000 et 15 000 euros, soit près de 10 millions de francs CFA. Enthousiaste, le commissaire-priseur précise qu’il n’a jamais vu un tel objet passer aux enchères.

On remarque aussi une boîte ronde couverte en vermeil sous le couvercle de laquelle on peut lire : V. Giscard d’Estaing, symbole de l’amitié qui unissait les deux présidents. Mise à prix : entre 400 et 600 euros.

Pour autant, les amateurs d’objets plus modestes pourraient aussi trouver leur bonheur. On trouve au catalogue des bijoux plus simples et des pièces d’or. « Il y en aura pour tous les prix », confirme Me Lainé. Par exemple des bagues en vermeil à 30 euros ou encore un collier de perles à 60 euros.

Pour rappel la vente, prévue samedi dernier, a été suspendue pour permettre des négociations directes avec le Sénégal qui souhaite acquérir tous ces lots, a-t-on appris auprès des organisateurs.

"Nous avons été contactés par l’ambassadeur du Sénégal en France et le ministère des Affaires étrangères français pour nous présenter la demande de médiation de l’Etat sénégalais autour des lots issus de la succession de Léopold Sédar Senghor et de son épouse", a expliqué à l'AFP Solène Lainé, commissaire-priseur associée à l'hôtel des ventes de Caen

Une autre vente liée à la succession de Léopold Sédar Senghor est d’ores et déjà programmée en janvier 2024. Il s’agira cette fois d’une partie des livres de la bibliothèque de l’académicien.