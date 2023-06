Ce que Ramatoulaye Sarr de Walf TV reproche à Mollah Morgun

Ramatoulaye Sarr a porté plainte contre Mollah Morgun. La journaliste de Walf TV reproche à l’activiste basé au Canada de l’avoir désignée, au cours d’un Live, responsable des convocations de ses collègues Moustapha Diop et Thioro Mandela.



D’après Les Échos, qui livre les éléments de sa plainte, Ramatoulaye Sarr espère en plus faire payer Mollah Morgun ses déclarations selon lesquelles elle serait la petite amie d’un homme politique de Thiès.



Le journal n’a pas souhaité livrer le nom de celui-ci ni relayé «une autre accusation encore plus infamante» de l’activiste sur le dos de la journaliste de Walf TV.