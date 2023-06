Ce que vous allez gagner en abandonnant l’essence pour le gaz

Au Sénégal le parc de voitures hybrides, qui roulent à l’essence et au gaz, s’agrandit de jour en jour. Et de plus en plus de taximen et de particuliers abandonnent le premier carburant, polluant et couteux, pour adopter le second, plus respectueux de l’environnement et, surtout, moins cher.





«J’achète le litre de gaz à 325 F CFA et le kilo à 650, là où le litre d’essence coûte 900, confie Modou Lèye, taximan depuis 1997, dans les colonnes de L’Observateur qui a abordé le sujet dans son édition de ce samedi. Quand je fais le plein de gaz, je peux rouler jusqu’à plus de 350 km pour 12 000 alors qu’il fallait 35 000 d’essence pour la même distance. C’est une très grande différence.»





Alioune Badara Ndao, un autre taximan, retraité de Dakar Dem Dikk embraye : «Le gaz est moins couteux et plus léger que le diésel et l’essence, en plus il ne pollue pas. Avec 10 000 F CFA de gaz, je peux rouler plus de 200 km.»





Aujourd’hui, Dakar compte entre 500 et 1000 véhicules qui roulent au gaz, selon le directeur d’un concessionnaire de voitures interrogé par L’Observateur. Et la tendance devrait se confirmer. «Nos projections nous montrent que d’ici à deux ou trois ans, nous allons atteindre plus de 2500 véhicules parce que c’est plus économique et moins polluant», prédit ce dernier.