Célébration de Noël : Abdou Karim Sall appuie la communauté chrétienne de Mbao

Comme à l'accoutumée, le Maire de Mbao a répondu présent aux côtés de ses administrés de confession catholique en cette fête de Noël 2023.



M. Abdou Karim Sll a encore apporté son soutien à la communauté chrétienne. L’édile de Mbao a en effet dégagé une enveloppe consistante en faveur des chrétiens de sa commune.



Et ce n’est pas tout, il leur a offert dans la foulée 800 chaises en guise d’appui permanent dans le cadre des activités religieuses ponctuelles que la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao accueille tout au long de l’année.



Par ailleurs, la chapelle de Toll Diaz et celle de la Zac Mbao ont reçu 200 chaises chacune. Et c’est pour permettre aux fidèles catholiques de faire au quotidien leur acte de dévotion dans des conditions optimales de concentration.