Célébration du 17 avril : Madinatoul Salam au rythme des khassaides

Madinatoul Salam au rythme des khassaides

76 ans que le vénéré Serigne Saliou Mbacké avait rencontré son fervent talibé Cheikh Béthio Thioune, guide des Thiantacones.





C'était un 17 avril 1946. Des années se sont passées et cette rencontre est célébrée dans la plus grande ferveur par les talibés venus de partout au Sénégal et dans la diaspora.





Ce 17 avril 2022, tous les chemins ont mené vers Madinatoul Salam, capitale des thiantacounes.

Cette année, le 17 avril a pris des airs d'un pèlerinage. Malgré une chaleur de plomb, les talibés sont venus nombreux.





Les rues et ruelles sont transformées en cuisine où des centaines de récipients de mets sont en train d'être cuisinés. Des marchands sont aussi venus pour profiter à écouler leurs marchandises.





Il faut noter que la célébration se fait séparément entre la résidence du fils de Cheikh Béthio et celle de sa veuve Sokhna Aida Saliou.





Chez le guide des Thiantacone, Serigne Saliou Thioune, des khassidas sont déclamés par les Baye Fall et les "Xourel".

Serigne Saliou Thioune reçoit la ziarra de ses talibés dans l'enceinte de la résidence où vivait son défunt père. Des présents sont apportés au guide.





Du côté de chez Sokhna Aida Saliou, à la résidence "Keur Bamby", des khassidas fusent des haut-parleurs. L'accès à la villa de Sokhna Aida est barricadé. Une tribune est érigée pour abriter la cérémonie officielle.





