Célébration du 8 Mars 2024 : Ce qu’a prévu Macky Sall

Comme à l’accoutumée, la Journée internationale des droits de la femme sera célébrée le 8 mars prochain. Dans cette perspective, le chef de l’État, Macky Sall, a donné des instructions à ses ministres concernés par l'événement.





Ainsi, à propos de l’évaluation des politiques de promotion des femmes, il a demandé au gouvernement de saisir l’occasion pour présenter le bilan exhaustif des réalisations et des efforts consentis par l’État depuis 2012, pour promouvoir les droits des femmes et assurer leur autonomisation économique à travers les différents mécanismes de protection, de formation, d’encadrement et de financement.





«Le président de la République a, en outre, demandé au ministre chargé de la Femme d’accorder une attention particulière à la situation des femmes rurales, pour assurer la mise en œuvre optimale de la stratégie globale d’accompagnement et de soutien qui leur est dédiée, en intégrant les interventions des programmes d’inclusion comme le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et le Programme national de bourse de sécurité familiale (PNBSF) », indique-t-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 21 février tenu au palais.