Centenaire de Cheikh Anta Diop : Hommage et examen critique

Le 29 décembre prochain, Cheikh Anta Diop allait avoir 100 ans. Pour marquer ce moment symbolique, l’Université de Dakar dont il est le parrain a décidé de le célébrer sur presque 10 jours, du 21 au 29 décembre. La célébration se fera sous le thème : « Cheikh Anta, cent ans après : les défis de la reconstruction d’une pensée audacieuse pour l’Afrique ».



Dans une note reçue de son service de communication, l’Ifan précise qu’au-delà de l’hommage rendu au savant sénégalais, ce sera surtout l’occasion pour revitaliser et repenser l’héritage de cet intellectuel de renom. « Il ne s’agit pas uniquement de rendre hommage à une icône intellectuelle, mais bien de s’appuyer sur son héritage pour accélérer l’évolution de la pensée africaine et relever les défis contemporains ».

En d’autres termes, il n’est pas question de parler de Cheikh Anta comme un demi-dieu ; sa pensée et ses idées seront interrogées. D’où le panel « Sortir des sentiers battus: examen critique de l’œuvre de Cheikh Anta Diop » prévu le 22 décembre.

En outre, il est prévu plusieurs activités scientifiques et culturelles parmi lesquelles un vernissage de l’exposition sur la vie et l’œuvre de Cheikh Anta Diop au musée Théodore Monod de l’IFAN. Il y aura également un colloque d’égyptologie, « une exposition sur les langues nationales et une table ronde autour de l’ouvrage Miti? qui est une collection des discours politiques de Cheikh Anta Diop ».