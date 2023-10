Cérémonie de Graduation de 30 Femmes Entrepreneures au Sénégal grâce au Programme AWF de SEPHIS SÉNÉGAL et son partenaire GIZ/Invest for Jobs

Sur près de 250 candidatures de femmes entrepreneures reçues, 30 femmes entrepreneures se sont démarquées afin de participer à ce programme intensif de formation et de mentorat de 4 semaines en présentiel et en ligne.

Elles ont été formées et outillées sur le leadership, les notions sur le financement, la stratégie de négociation, la coopération internationale, entre autres.

Les finalistes des sessions de pitch ont eu l'opportunité de défendre leur projet devant un public composé de mentors, d'investisseurs, de membres de la communauté locale et d'autres parties prenantes dont les trois (03) meilleurs ont été récompensé par des dons en équipements d’une valeure totale de 7 000 000 FCFA et une participation au Forum International de Leadership Féminin le 15 décembre prochain en Côte d’Ivoire.

Les projets ont couvert une variété de domaines, allant de la technologie à l’agroalimentaire en passant par la restauration, démontrant la diversité des ambitions et des talents des femmes sénégalaises.





La présidente du conseil d’administration de la Fondation Sephis, Sefora KODJO, une figure éminente dans le domaine de l'entrepreneuriat en Afrique a partagé son enthousiasme lors de la cérémonie : "Aujourd’hui nous sommes en train de développer des modèles de réussite qui ont déjà fonctionné dans d’autres pays et nous voyons aussi qu’à l’échelle, nous avons besoin de nous connecter entre femmes, de partager de bonnes pratiques, d’échanger à l’échelle continental et international, de trouver des opportunités commerciales; aller au delà de nos frontières et cela passe par des programmes comme AWF.”