Cession d’un terrain de l’Ucad : Le Saes sonne la riposte

La section Ucad du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur n’a pas perdu du temps pour réagir à la cession d’un terrain de l’ESEA (Ucad) à un promoteur privé pour la construction d’un immeuble devant servir de résidences diplomatiques. Le Saes qui dénonce une boulimie foncière qui intervient dans un contexte de massification de l’Ucad qui exige une extension des capacités d’accueil. Abdoulaye Dieng (coordonnateur Campus Ucad) et ses camarades accusent le département dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo.





« Notons que le Ministère des Finances et du Budget, auteur de cette forfaiture, est à son énième acte car ayant déjà amputé l’ESEA de plus de 5 hectares de sa superficie globale mettant l’établissement dans une précarité et une insécurité foncière, détériorant ainsi le cadre d’enseignement et de recherche », fulminent les enseignants.





Le Saes qui exige une annulation de la ‘’cette forfaiture’’ pense qu’une telle mesure met en avant les intérêts d’un privé au détriment de la formation de la jeunesse du pays et du continent. Le Syndicat interpelle les forces vives mais reste surtout attentif à la réaction de Cheikh Oumar Anne, le ministre de tutelle.