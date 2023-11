Cession de participations pétrolières : Cain Energy refuse de payer 25 milliards au fisc sénégalais

Source A de ce vendredi 17 novembre révèle un différend financier entre la Compagnie pétrolière Cairn Energy et le fisc sénégalais. Suite à la cession de ses parts dans les gisements pétroliers Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep à Woodside en décembre 2020, le fisc exige à Cain Energy le paiement de 28,2 millions de dollars au titre des droits d'enregistrement, incluant intérêts et pénalités, ainsi que 14,5 millions de dollars au titre de l'impôt sur les plus-values immobilières, soit plus de 25 milliards de francs Cfa, estime le journal.



Lequel confie que la compagnie basée à Édimbourg refuse "catégoriquement" de payer, arguant qu'aucune obligation fiscale ne lui incombe. De ce fait, la firme écossaise attend défendre sa position en utilisant les droits stipulés dans le contrat de vente pour la résolution de ce litige.



D'après la source, ce différend met en lumière les divergences d'interprétation des obligations fiscales entre les entreprises et les autorités fiscales nationales.