Chambre criminelle : accusé d’avoir tué son épouse, le suspect sort de prison avant son procès

Arrêté et placé sous mandat de dépôt un an durant à Rebeuss, Modou Tine, accusé d’avoir tué son ex-épouse, Lissa Tine, a obtenu une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Un rebondissement spectaculaire dans cette affaire criminelle qui avait secoué Rew Mao, un village de la commune de Réfane, dans le département de Bambey (Diourbel) d’où est originaire la victime.



Bés Bi, qui donne l’information, rappelle que l’histoire oppose Ibrahima Tine, père de Lissa, à son ex-gendre, Modou Yade.



Le journal rembobine : «Lissa Tine avait reçu une invitation de son ex-mari afin de le rejoindre à Dakar. Elle avait quitté son village (Rew Mao) le 14 avril 2020 pour se rendre dans la capitale sénégalaise et que c’est Modou Yade lui-même qui devrait honorer les modalités du voyage. Arrivée au quartier Almadies 2 de Keur Massar, Lissa Tine a dormi chez son ex-mari. Depuis lors, elle n’a plus fait signe de vie, et cela malgré les différentes investigations.»



La même source rappelle que la mère de la victime, Yacine Ngom, n’avait pas mis de gants, à l’époque, pour accuser Modou Yade d’avoir séquestré sa fille. «Les enquêteurs avaient constaté que le dernier coup de fil qu’elle avait reçu provenait de cet homme. Ils avaient localisé son appareil cellulaire chez son ex-époux situé à la Sicap Mbao, avant qu’il ne s’éteigne», avait-elle détaillé.



Après la mort de son épouse, le suspect s’était réfugié en Côte d’Ivoire. Il a été arrêté à son retour au bercail, il y a un an.