Chambre criminelle de Mbour : le taximan relaxé, un malien et un sénégalais condamnés à 10 ans de réclusion criminelle

Latyr Sène a échappé belle. Arrêté par des éléments de la gendarmerie, dans la nuit du 1er au 2 avril 2020, il a étéincarcéré depuis lors en attente d'un procès.





Ce chauffeur de taxi a failli y rester pour plusieurs années encore si la chambre criminelle de Mbour l'avait reconnu coupable d'association de malfaiteurs et de trafic international de chanvre.





Le jeune taximan a été pris en location ce jour-là au croisement de Saly par Mankeur Diop, moyennant la somme de 25.000 F CFA. Il devait le conduire à Sandiara puis à Gandigal. Mankeur Diop avait dit au chauffeur qu'il voulait récupérer du foin à Sandiara. La marchandise réceptionnée, ils prennent le chemin du retour. Il faisait nuit. On était en période de pandémie. Le chauffeur était obligé d’emprunter des voies traversant la broussaille pour éviter les cantonnements de la gendarmerie. Malheureusement pour lui, il croise une patrouille de la gendarmerie à Malicounda. Sans issue, il demanda à un gendarme de l' orienter afin qu’il puisse poursuivre son chemin. Ce dernier lui réclama des papiers pour un contrôle de routine. Au moment où il remettait ses papiers, son client Mankeur Diop prend la fuite. Ce qui a soulevé la curiosité du gendarme qui vérifie le chargement du taxi.





Il découvre six sacs de 180 kilogrammes de chanvre indien. Le taximan qui assure ne pas connaître le contenu des sacs, explique aux gendarmes qu'il pouvait les conduire à celui qui les avait remis à son client Mankeur Diop. A Sandiara, le malien Khalipha Sanogo, conducteur de camion-citerne est arrêté. Une quantité de 240 kilogrammes de chanvre sera découverte dans la cuve de son camion-citerne.





A la barre de la chambre criminelle, Khalipha Sanogo a dit aux juges qu'il ne savait pas que la marchandise était de la drogue et qu'il pensait que c'était des tissus Bazin. Mankeur Diop qui s'était enfui et revenu sur ses pas pour tenter de récupérer le chanvre indien.





Arrêté, il tente de tout mettre sur le dos du taximan. Il dit avoir loué Latyr Sène pour qu'il l'amène à Sandiara où il devrait acheter du foin. Il affirme qu'après avoir acheté le ‘’rakkal’’, il est allé manger dans un ‘’Tangana’’ ( restaurant de fortune). Quand il en est ressorti, il n'avait pas trouvé Latyr. Quelques minutes après, Latyr est arrivé avec d'autres sacs. Il lui a dit qu'il était allé chercher une commission. Pis, il assure avoir juste mis trois sacs dans la voiture et non six.





Interpellé sur les raisons de sa fuite, il répond qu'il n'avait pas sa pièce d'identité sur lui.





Pour le Procureur, Mankeur Diop avait fait des aveux circonstanciés et qu'il savait qu'il avait chargé de la drogue. De même que Latyr Sène savait qu'il transportait de la drogue. Il a requis dix ans de réclusion criminelle pour le trio.





Me Séne défend que son client Latyr Sène ne savait pas qu'il transportait de la drogue.





"Quel chauffeur accepterait de transporter du Yamba à 25.000 F CFA avec tous les risques que cela comporte ? Latyr ne savait pas que les sacs contenaient de la drogue. Il s'est arrêté spontanément devant les gendarmes. Peut-être que si Mankeur Diop n'avait pas pris la fuite, le gendarme n'aurait pas pris la peine de vérifier le contenu des sacs", a argumenté Me Sène. Selon son confrère Me El Hadji Diouf, le dossier est "difficile et compliqué".





Il a demandé à la chambre d'écarter les infractions d'association de malfaiteurs car il n'y avait eu aucune entente entre Mankeur Diop et Latyr Séne.