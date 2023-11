Champ gazier Yakaar Teranga : la conséquence du départ de BP sur la structuration du projet

British Petroleum (BP) s’est retiré du champ gazier Yakaar Teranga. Cette décision de l’opérateur britannique, qui détenait 60%, entraîne une révision de la structuration du projet.



Les parts de BP seront réparties entre Kosmos (45%) et Petrosen (15%). D’ici à la phase d’exploitation de la ressource, les intérêts captés par celui-ci à la suite du départ des Britanniques seront portés par celui-là.



D’après une note de Petrosen reprise par Le Soleil, la nouvelle configuration du projet va ainsi placer la société sénégalaise en position d’actionnaire principal. En effet, s’il récupère les 10% prévus en option d’augmentation à l’heure de l’exploitation du champ gazier après avoir cédé 1% au futur nouveau partenaire dans le projet (contre 32% pour Kosmos), Petrosen se retrouvera avec 34%. Soit un point de plus que Kosmos et le nouveau partenaire, qui détiendront chacun 33%.



«Cette nouvelle configuration est un tournant dans la montée en puissance de la société nationale», salue Patrosen.