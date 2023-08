CHANGEMENT CLIMATIQUE : LE BUREAU DE MISE A NIVEAU FORME 147 ACTEURS A LA FINANCE VERTE, EN PARTENARIAT AVEC LA GIZ

Face à la crise climatique et ses conséquences, la problématique de la prise en charge de l’écologie est devenue primordiale. Les actions en faveur de l’environnement d’une manière générale et du climat en particulier, s'imposent progressivement comme une évidence auprès des parties-prenantes, dont les acteurs de l'industrie financière.





A l’issue d’un appel d’offres, le Bureau de Mise à Niveau a été retenu par le programme GBE de la GIZ et a vu six (06) de ses experts certifiés par l’institut RENAC pour dispenser des formations sur le thème « Green Banking Sénégal - Financement des énergies vertes et du climat ».





C’est ainsi que le BMN a déroulé six (06) sessions de formation entre janvier et juin 2023 (dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou), qui ont permis de sensibiliser et d’outiller 147 acteurs sur les thématiques inhérentes au « Green Banking », à savoir le financement de projets en énergies renouvelables (EnR), en efficacité énergétique et climat. Il s’agit plus précisément de 69 chefs d’entreprises évoluant dans divers secteurs, 48 cadres de banques, 22 acteurs institutionnels et 08 consultants.





L’objectif principal visé à travers ces formations était d’outiller les acteurs financiers, les entreprises, les porteurs de projet et les consultants sur les fondamentaux, mécanismes et opportunités du développement durable et de la finance verte.