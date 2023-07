Chantage : la Gambienne, l’expert comptable sénégalais et les vidéos salaces

La Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) est sur les traces d’A. Fatty, une gambienne. Selon Les Echos, cette dernière détiendrait des captures de vidéos obscènes et explosives d’un expert-comptable sénégalais du nom de A. Thiam.