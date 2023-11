Charlatanisme et escroquerie : le célèbre acteur de la lutte, le policier et les 175 millions F CFA

La Sûreté urbaine (SU) a arrêté Ndiaga Sarr et Aliou Faye. Le premier est très actif dans le milieu de la lutte tandis que le second est un adjudant de la police. Le duo est au centre d’une affaire d’escroquerie et de charlatanisme.



D’après Libération, qui donne l’information, Aliou Faye a mis en rapport Ndiaga Sarr avec plusieurs personnes souhaitant acquérir des véhicules vendus sous douane. Ces derniers lui ont alors remis 175 millions de francs CFA sans voir l’ombre des voitures.



Le journal rapporte que devant ses collègues enquêteurs, l’adjudant Faye a déclaré que Sarr l’a marabouté et même dépouillé.



Libération rapporte qu’il risque la radiation du corps de la police.