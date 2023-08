Charretier tué à Yeumbeul pour une cravache : L'auteur arrêté à l'hôpital

Une bagarre a viré au drame ce mercredi à l’arrêt de cars communément appelé "SOTRAC", sur la route des Niayes. Un charretier a poignardé son collègue à l'aide d'un tesson de bouteille. La victime, C. Ndiaye, a succombé à ses blessures après son évacuation à l'hôpital. Les policiers du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul ont arrêté le présumé meurtrier dans le district de santé de Keur Massar.





Une tragédie plonge Yeumbeul dans l'indignation et la tristesse depuis ce mercredi à 18 h. Le charretier I. Fall a mis fin à la vie de son collègue C. Ndiaye au cours d'une altercation. Il a asséné des coups de tesson de bouteille à son belligérant de 21 ans. Évacué dans un district sanitaire, C. Ndiaye a succombé à ses blessures selon des sources de Seneweb.





Informés du drame, les éléments du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul se sont déployés aussitôt sur les lieux indiqués pour élucider l'affaire.





Le présumé meurtrier arrêté en un temps record





Le commissaire Diamé Yaré Fall, nouveau patron de la police de Yeumbeul, et ses hommes ont vite mis la main sur le présumé meurtrier. Suite à d'intenses investigations, les policiers ont surpris le présumé auteur du crime au district de santé de Keur Massar où il était allé recevoir des soins.





Les aveux d'I. Fall





Mis aux arrêts puis interrogé dans les locaux du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul, le charretier de 15 ans a reconnu avoir poignardé son collègue. "J'ai été malmené par mon collègue au cours de notre bagarre. J'ai pris un tesson de bouteille pour prendre ma revanche. J'ai donné des coups à C. Ndiaye au cou et à la poitrine", avoue-t-il devant les enquêteurs.





Poursuivi pour meurtre, le charretier I. Fall est actuellement en garde à vue pour les besoins de l'enquête.





Le mobile du crime