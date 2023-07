Chavirement à Ouakam : Les recherches suspendues, 17 victimes dénombrées (Sapeurs-pompiers)





Le bilan du chavirement survenu à Ouakam a, pour l'heure, fait 17 victimes, d'après le commandant du groupement d'incendie et de secours n°1 de la région de Dakar, Martial Ndione. Il s'agit, selon ce dernier, de 15 morts et deux rescapés.





"Ce matin, aux environs de 3 h 30, on nous a alertés un chavirement de pirogue au large de Ouakam, à hauteur de la mosquée de la Divinité. Immédiatement, on a dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs et quatre ambulances, et on a démarré les opérations. Sur les lieux, on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Ces derniers ont été interpellés par les gendarmes.





"De 7 h à 10 h, on a poursuivi les opérations de recherche et au total, on a dénombré 12 autres corps sans vie et deux rescapés. Tous les corps repêchés ont été évacués, soit à l'hôpital de Ouakam, de Fann ou Dalal Jamm ou au poste de santé de Yeumbeul".





Pour l'heure, les recherches ont été "momentanément" suspendues, à cause de la forte pluie qui s'abat actuellement à Dakar.





Toutefois, renseigne le commandant, elles reprendront lorsque le temps sera plus clément.