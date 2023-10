Chavirement d'une pirogue à Gandiol : Les confidences émouvantes d’une élève rescapée de 20 ans

Une pirogue a chaviré hier au large de Gandiol, faisant deux morts et plusieurs candidats à l'émigration portés disparus, dont de jeunes filles en majorité. Dans cette embarcation de fortune se trouvait une jeune fille de 20 ans, élève en classe de première, qui a été sauvée. Voici ses confidences recueillies sur RFM.











«Le chavirement s'est passé sous mes yeux. J'étais dans cette pirogue qui a chaviré. Nous étions nombreux. À un moment donné, la pirogue ne pouvait plus contenir tout ce monde et elle s'est renversée. Il y avait plus de filles que de garçons. Mais seules trois filles ont survécu au chavirement. En fait, ce n'était pas cette pirogue qui a chaviré qui devait nous emmener en Espagne. La pirogue qui a chaviré devait nous conduire vers une autre pirogue pour rejoindre l'Espagne », confie la jeune Sata Diop.









Expliquant les raisons qui l'ont poussée à tenter l'émigration clandestine, la jeune fille confesse : « J'ai décidé de prendre la pirogue pour aller en Espagne, parce que les choses ne marchent pas au Sénégal. Ma famille arrive difficilement à joindre les deux bouts. Par exemple, ma grande sœur, depuis que je suis en classe de 6e, elle est à l'université et jusqu'à présent, elle y est. Personne n'aide personne ici. Et les conditions sont vraiment dures. Ma mère est très fatiguée à cause de nous. Elle travaille sans répit. J'ai voulu tenter l'émigration clandestine pour au moins trouver du boulot une fois en Espagne, afin qu'elle puisse avoir une vie stable. Je ne veux plus la voir fatiguée comme ça. »









La jeune élève a eu plus de chance que ses quatre autres camarades voisines de quartier. Elles ont toutes péri dans le renversement de l'embarcation, rapportent nos confrères de la RFM.