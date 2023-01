Chavirement d'une pirogue à Kafountine : Une délégation gouvernementale chez les victimes

Chavirement d

Une délégation gouvernementale conduite par Pape Sagna Mbaye, ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, composée du ministre de la Solidarité nationale, Samba Ndiobene Ka et du Ppétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladima était chez les victimes du chavirement d'une pirogue à Kafountine.





L’incident survenu à Kafountine mardi dernier avait occasionné des pertes en vies humaines et un blessé.





Ndiawar Ngom, le seul rescapé habite Ndiarogne, son collègue Ibou Diaw habitant à Joal n'a pas été retrouvé; d'ailleurs sa famille a organisé ses funérailles aujourd'hui. L'autre membre de l'équipage, Ousmane Ndiaye habitant à Sessène a été enterré à Touba. Les familles éplorées ont reçu l'aide de l'État.





Toutefois, le ministre insiste pour que les acteurs de la pêche soient beaucoup plus conscients du danger que représente la mer. Il leur demande d’être à l’écoute des bulletins de la météo.





"Le corps d'une victime a été récupéré alors qu’il y a un qui est toujours porté disparu. Les services compétents continuent toujours les recherches pour le retrouver et nous souhaitons et prions qu’il soit toujours en vie. Le Chef de l’Etat nous a instruits, via le Premier ministre, de venir compatir à la douleur des familles. Nous les invitons à porter aussi les gilets de sauvetage parce que si le pêcheur qui est aujourd’hui disparu avait le sien, il pourrait être retrouvé même décédé. Parce qu’il allait continuer à flotter. Pas plus tard que mercredi, le Chef de l’Etat nous a instruits à mettre à la disposition des pêcheurs, des acteurs de la pêche en général, ces gilets de sauvetage. Et un marché est lancé pour 20 000 gilets", explique le ministre Pape Sagna Mbaye.