Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis : 6 morts et 4 rescapés

Une embarcation, qui avait à son bord une soixantaine de personnes, a chaviré sur la brèche de Saint-Louis. Le bilan et lourd : six morts et quatre blessés ont été recensés. Les victimes sont en ce moment acheminées vers l'hôpital régional de Saint-Louis.







Les recherches se poursuivent toujours pour retrouver d'éventuels survivants. Une enquête a été ouverte.





Nous y reviendrons.