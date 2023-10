Cheikh Mbacké Dieng offre 4 millions de F CFA en bons de mammographie aux femmes de Mermoz

Le Samedi 21 Octobre 2023, devant le Poste de Santé Amélioré "Cheikh Seydi Aboubeker Mbengue" de Mermoz, Cheikh Mbacké Dieng, Directeur de la Caisse des Marchés Publics (CDMP), a présidé une cérémonie pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Il a remis un lot symbolique de 200 bons de mammographie d'une valeur totale de 4 millions de F CFA à l'Association des Femmes de Mermoz.





Chacun de ces bons, d'une valeur de 20.000 F CFA, offre aux femmes de Mermoz l'accès à des examens de dépistage essentiels, contribuant ainsi à la campagne Octobre Rose de sensibilisation.





L'événement a rassemblé des femmes de tous âges de la commune de Mermoz, unies dans leur engagement en faveur de la prévention et de la santé des femmes. Cette initiative vise à encourager la détection précoce du cancer du sein, l'une des principales causes de décès par cancer chez les femmes.