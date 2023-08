Cheikh Mbacké Thiam : D’un retour ambitieux à un départ prématuré d'AIBD SA

Également Lauréat de la fondation de la 2eme chance sous l’égide de la fondation de France, ce mérite lui a valu d’être reçu par le président Sarkozy et son gouvernement pour présenter son profil et son parcours en 2008 lors du 10ème anniversaire de la fondation. Avec, au fil des années, plus de 20 ans d’expérience en aviation sur plus de 40 aéroports dans le monde, ce domaine, dont il maîtrise les contours et les différentes compétences pluridisciplinaires requises, a toujours été sa Passion. Il a migré entre Conseil, Ingénierie et Exploitation aéroportuaire depuis le début de sa montée en compétence professionnelle.





De 2002, passant du pilotage de projets complexes en milieu aéroportuaire faisant appel à des compétences diverses et un management de proximité des équipes, à 2019 avec le pilotage de l’exploitation d’un aéroport international comme celui de Pointe Noire en République du Congo (capacité d’accueil de plus de 2 millions de Passagers) dans toutes ses dimensions en intégrant les enjeux de performance à travers la maîtrise des coûts et des charges de fonctionnement, la maîtrise des risques, l’innovation et le Développement Durable.





Cet itinéraire tracé d’un expert aéronautique synonyme d’une maîtrise d’un secteur l’a poussé à mettre en avant le sens du patriotisme et de contribuer fièrement depuis octobre 2021 à la construction de ce secteur au niveau national chez AIBD SA où il a eu à occuper le poste de DGA depuis sa nomination par le Conseil d’Administration en Octobre 2021. La Direction générale de cette structure, dirigée à l’époque par l’actuel Ministre des Transports Aériens, a su déceler les compétences de Monsieur THIAM qu’il a rencontré lors du congrès UGAACO des gestionnaires d’aéroports d’Afrique Centrale et de l’Ouest organisé avec succès à Pointe Noire ville où Monsieur Thiam assurait la direction générale de l’aéroport. De cette prise de contact est née une collaboration fructueuse au sein d’AIBD SA jusqu’au départ de Monsieur Doudou Ka en octobre 2022. Avec plusieurs années d’expérience des grands projets, Monsieur Ka avait très vite compris l’apport constructif et inclusif de Monsieur Thiam au sein d’AIBD SA au vu des enjeux de la plus haute autorité du pays à travers des projets structurants dans le domaine aéronautique au Sénégal. Le mois de janvier 2023 a été le théâtre d’un changement de gouvernance interne de la structure AIBD SA poussant Monsieur Thiam à un départ négocié de l’entreprise alors que les ambitions stratégiques suivant les orientations de la plus haute autorité du pays n’ont jamais été aussi pesantes pour la performance globale du secteur. Être capable de s’inscrire dans la continuité est la clé de réussite de la construction d’un secteur ou d’un pays. Avec la perte d’un tel profil en si peu de temps, nommé pourtant par le Conseil d’Administration (CA), c’est toute la compétence du CA d’un secteur aussi sensible que l’aérien qui est mise en cause. C’est là où on s’interroge sur notre cher Sénégal en plein quête de croissance, pays en construction devant éviter ces fuites de cerveaux et favoriser le retour de nos compatriotes dotés d’un certain niveau de compétences dans certains secteurs pour aider pleinement à la réalisation des projets initiés par le chef de l’Etat. Bon nombre de nos compatriotes à l’étranger développent une crainte de plus en plus grandissante d’un retour au pays synonyme d’échec tagué très souvent par leur « non intrusion dans la politique ». Ces compatriotes, pour la plupart des purs produits opérationnels dans leur domaine, œuvrent pour une mise en réalité d’une Vision et par ricochet contribuent naturellement à « la politique opérationnelle du pays » à travers son rayonnement et sa visibilité nationale et internationale qu’ils portent. «Le départ de monsieur Thiam est une perte pour un secteur en pleine mutation vers un hub aérien dont nous serions tous fier une fois réalisé. Un secteur qui sera demain un vrai vecteur de croissance économique basé sur des compétences et un capital humain dont il regorge», soutiennent nombre de ses désormais ex-collègues de l’Aibd. Ces exemples nous appellent à une responsabilité collective de recourir à toutes les forces vives et compétences diverses sans distinction aucune pour réussir ce changement de statut du pays passant de pays en voie de développement à un pays en Construction en marge de l’émergence. Le seul Plan qui doit nous importer est un Sénégal Emergent et qui rayonne aux yeux du monde entier.