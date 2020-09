Cheikh Oumar Diagne : “Près de 2000 Sénégalais sont franc-maçons actuellement”

Les franc-maçons ont beaucoup de loges à Dakar. Et plus de 2000 Sénégalais sont membres actifs de ces différentes loges actuellement. Y compris dans l’appareil d’Etat. ” Le journal Jeune Afrique avait fait un rapport où il citait les présidents franc-maçons d’Afrique en citant l’actuel Président du Sénégal, Denis Sassou Nguessou. Et Macky Sall ne l’a jamais nié” , déclare Cheikh Oumar Diagne sur la 2STv.L’enseignant chercheur loin de s’arrêter va aussi citer l’ancien Président sénégalais Abdou Diouf, parmi les franc-maçons. Et Aly Bongo, président du Gabon, qui est le Grand Maître de la loge de Libreville. “Un jeune cadre de 25 ans, qui voulait devenir franc-maçon a été victime de cette loge. Plus de 25 autorités gabonaises ont abusé de lui sexuellement. Pour vous dire les sacrifices qu’ils exigent de leurs membres”, renseigne Cheikh Oumar Diagne.