Cheikh Oumar Sy: "Aux États-Unis, nous achetions le mouton le plus cher à 120 000 FCfa"

Au Sénégal, Tabaski rime avec excès à tous les niveaux. Mais, à côté de l'achat des habillements et autres babioles, la cherté du mouton du sacrifice est le plus inquiétant. En ces temps de pandémie, les téfanké et autres rabatteurs font surfer les prix sur la grosse vague de la Covid-19. Impossible de trouver un mouton acceptable à 100 000 f cfa ou moins. Une situation inacceptable si l'on sait que le salaire minimum au Sénégal est de 63 mille f cfa.







L'ancien député, Cheikh Oumar Sy a décrié cette situation excessive dans un pays pauvre comme le nôtre. Alors qu'au pays de l'oncle SAM (la première puissance économique mondiale) où il a séjourné, le plus gros bélier ne dépasse pas 200 dollars (120 000f cfa). Paradoxale non ?





"Aux États-Unis nous achetions le mouton le plus cher à 200 dollars soit 120.000 fcfa. On pèse le mouton et on payait selon le poids et non la race. Ladoum, madoum, sadoum, à la fin de la journée il finit dans la marmite. Notre pays est marqué par l'excès dans toute chose", dénonce-t-il dans un post sur sa page Facebook.





C'est donc dire qu'au Sénégal, pays pauvre, aussi bien l'Etat que le peuple ont perdu le sens de la priorité et de la mesure.