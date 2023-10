Cherté de l’électricité : Les boulangers annoncent une hausse du prix du pain

Le Sénégal va-t-il vers une hausse du prix du pain ? Tout porte à le croire. En effet, sur les ondes d’iRadio, les boulangers égrènent leurs difficultés du fait de la cherté du carburant. Et si l’Etat ne réagit pas, ils seront obligés de revoir le prix de la baguette à la hausse.







« Nous avons constaté, depuis une année déjà, que le prix du carburant a fortement augmenté et les boulangers n’ont rien dit. Cependant, ces temps-ci, la levure et les améliorants ont connu une hausse. D’ailleurs, même le prix du sel a doublé. Ce qui nous a un peu plus terrassés, c’est la hausse inexplicable et inexpliquée de l’électricité. Nous avons dit que cela doit suffire. Dès l’instant que l’Etat du Sénégal a dit que le pain est un produit social, alors l’esprit social doit également régner. Nous avons les mains liées parce que le pain est un produit homologué. Ce n’est pas les boulangers qui fixent le prix du pain. C’est pourquoi nous avons décidé de parler à la population afin qu’elle comprenne notre position », déclare Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal.