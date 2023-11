Choix de carrière : La Seter accompagne les étudiants

La Société d’exploitation du Train Express régional (SETER) a organisé, aujourd’hui à la gare de Diamniadio, un Forum de l’étudiant. Cette première édition qui se tient du 22 et 24 novembre 2023 offre un cadre d’échanges entre les étudiants et les meilleures écoles de Dakar. « Ces journées seront l'occasion de développer des partenariats structuraux entre les systèmes du Train express régional et les écoles et institutions partenaires. Ce qui va renforcer la coopération pour avoir les meilleures pratiques et opportunités », a déclaré Abdou Ndéné Sall, Directeur de la SEN-TER lors de la cérémonie d’ouverture.

Ce forum, ajoute M. Sall, permet aux jeunes de mieux connaître le fonctionnement du Train express régional qui est une école . Parce qu’explique le directeur général de la SEN-TER SA "dans le cadre du TER, il y a près de 143 métiers. Donc, il faut pousser les écoles à connaître la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régionale (Seter) à connaître le TER et à former leurs étudiants sur ces métiers- là, pour permettre d'avoir des débouchés très rapidement, parce que c'est une école de formation et de travail ».

Abdou Ndéné Sall a rappelé que le TER et le BRT sont des infrastructures de transport de masse modernes qui vont améliorer le déplacement des populations. En plus, elles sont des transports sécuritaires, confortables, capacitaires.

Une entreprise aux énormes débouchées

« Ce forum va se tenir chaque année pour intéresser les étudiants sur les débouchés, sur ces métiers ferroviaires, de la mobilité urbaine, pour qu'on puisse assurer un débouché après la formation », explique M. Sall. Selon lui, le transport offre actuellement des débouchés importants.

Un point de vue partagé par Charles Civreis. Celui-ci renseigne qu'une entrée libre a été offerte à tous les étudiants. Ceci, pour leur permettre de rencontrer plus d'une douzaine d'écoles et d’universités afin de pouvoir choisir leur orientation et organiser leur avenir.

La Seter a noué des partenariats avec les meilleurs instituts de formation du pays et propose ainsi des stages à leurs apprenants. « Parmi les étudiants de ces écoles, certains ont intégré la Seter. D’autres sont en stage chez nous ou ont été embauchés. La SETER qui exploite le TER, un projet d'avenir, permet aux élèves de s'organiser, de découvrir le monde du travail dans le cadre d'un projet magnifique, moderne qui est le TER et qui va leur permettre d'organiser leur avenir », atteste le directeur général de la SEN-TER.