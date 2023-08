Chute d’une grue à Ouakam : Eiffage au banc des accusés

La gendarmerie a ouvert une enquête sur la chute d’une grue à Ouakam, lundi dernier. Elle vise la mise en danger de la vie d’autrui et cible les responsables du chantier de Eiffage où l’incident s’est produit.



«D’après l’enquête, la chute de la flèche (qui a fait décrocher la grue) a été causée par un mauvais calcul de la fondation, entre autres», rapporte Libération, qui donne l’information.



La grue était positionnée sur le chantier de l’hôpital de Ouakam. Elle est tombée sur un immeuble R+4, situé à proximité. L’accident a fait cinq blessés, les deux monteurs de l’engin et trois résidents de l’immeuble. Il a défiguré les balcons du bâtiment et causé des dégâts matériels importants au rez-de-chaussée.



D’après Libération, Eiffage a relogé pour trois jours les habitants de l’immeuble dans un hôtel de la place et s’est engagé à mettre à leur disposition des appartements meublés.