Ciao Milano : La destination sénégalaise à l'honneur en Italie !

Du 15 au 17 septembre 2023, la culture et la mode sénégalaises seront célébrées en Italie dans la ville de Milan, à travers une série d'expositions avec des styles et des artistes sénégalais de la diaspora. La cérémonie de lancement de l'événement a eu lieu ce dimanche au Grand Théâtre, en présence de plusieurs artistes et stylistes de renommée internationale pour donner un avant-goût de ce grand salon.











Selon Sofia Thiam, l'initiatrice de cette rencontre culturelle qui met en vedette la culture et l'art culinaire sénégalais, Ciao Milano est l'un des événements les plus attendus de l'année dans le monde de la mode rassemblant des créateurs, des designers et des professionnels de renom venant tous du Sénégal.









Un événement de prestige qui vise à célébrer et à mettre en valeur la créativité et l'élégance de la mode sénégalaise à Milan, avec près de 30 créateurs de mode sénégalaise de renom, offrant ainsi une occasion unique de vendre l'identité du patrimoine culturel et l'artisanat.









En outre l'événement a pour objectif de créer des vitrines d'échanges et de rencontres entre les professionnels, une occasion pour raffermir les liens entre le Sénégal et le reste du monde avec l'industrie créative sénégalaise.