Cinéma : Khaby Lame parle de la promesse faite à sa mère

Khaby Lame, le célèbre tiktokeur italien a participé fin juin au Festival du film de Taormina en Italie. Son court métrage « Sono Khabane », « Je suis Khabane », a décroché le prix Damiani. Alors qu’il recevait ce trophée, le jeune homme de 23 ans s’est souvenu de la promesse faite à sa mère il y a quelques années.





« Je sais que je regarde les étoiles »





« Ma mère a toujours dit : ce qui vous fait peur, ce ne sera jamais aussi grand que le rêve que vous avez en vous, car cela va au-delà de toute peur. J’espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire du théâtre et à étudier le cinéma, car j’ai fait une promesse à ma mère; qu’un jour elle verrait l’Oscar de son fils sur sa table de chevet » a déclaré la star des réseaux sociaux. Il assure que rien ne pourra l’arrêter dans cette quête.





« Je sais que je regarde les étoiles, ce qui est un rêve si difficile que même Dicaprio et Will Smith ne l’ont gagné que récemment. Même si je n’y arrive pas, je pourrai dire que j’ai essayé jusqu’au bout » a-t-il déclaré selon le site d’informations Il Messagero.





L’exemple Usain Bolt





Le festival du film de Taormina était à sa 69ème édition. Des stars bien connues du cinéma, comme Johnny Depp et Harrison Ford, y ont déjà participé. Khaby Lame rêve d’avoir la carrière de toutes ces légendes et si possible les dépasser.





Il rappelle que l’homme le plus rapide du monde Usain Bolt, rêvait de le devenir. Il s’est donné les moyens et y est parvenu. Pour lui donc, les rêves sont à portée de main. L’italien d’origine sénégalaise s’est fait connaître sur le réseau social Tik Tok en 2020. Trois ans plus tard, il est devenu l’abonné le plus suivi de la plateforme avec 161 millions de followers.