Circulation des gros porteurs à Dakar : Le gouverneur prend une importante décision





C’est après une rencontre avec les autorités de la Société d'Exploitation du Marché d'Intérêt national et de la Gare des gros porteurs (SEMIG), en présence des représentants des transporteurs, des commerçants, des exploitants agricoles et autres acteurs, ce 21 décembre, que le gouverneur de Dakar a pris une décision qui fera souffler certaines artères de la région. « Les gros porteurs, transportant des légumes et fruits en provenance de l'intérieur du pays ou de l'étranger pour ravitailler les différents marchés de Dakar, devront désormais décharger leurs produits au marché d'intérêt national de Diamniadio », lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Selon l’autorité administrative, cette mesure participera à « faire jouer au marché d'intérêt national son véritable rôle de marché d’éclatement, contribuer au décongestionnement des artères de Dakar, permettre aux techniciens du laboratoire national d'analyse et de contrôle (LANAC) de procéder au contrôle sanitaire de ces produits de grande consommation ».





Cette décision qui entrera en vigueur à partir du 1 janvier 2024 est venue à son heure d'après la directrice de la SEMIG S/A Fatoumata Niang Ba. Elle affirme que ce choix permettra « au marché d'intérêt national son véritable rôle de marché d'éclatement. Pour l’application de la nouvelle mesure, le gouverneur sortira un « arrêté » afin de préciser « les modalités d'application de la mesure ».