Circulation du BRT : Les commerçants du rond-point Liberté 6 sommés de quitter les lieux

L'opération de déguerpissement le long du tracé du Bus Rapid Transit (BRT) se poursuit au rond-point Liberté 6. Occupant les lieux depuis des années, les commerçants sont sommés d’emballer leurs marchandises et de quitter les lieux, laissant ainsi la place aux équipes de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged). Les éboueurs procèdent au nettoiement de cet endroit toujours bondé de monde, du fait de son marché de friperie, d'accessoires et de vente de produits cosmétiques.















Prix au dépourvu, ces commerçants haussent le ton et appellent à l’aide. « Le constat est que c'est plus facile pour un étranger de réussir au Sénégal. C'est dur et triste ce qui se passe. Tu quittes le Sénégal des profondeurs pour venir travailler à Dakar, mais on nous déplace souvent à cause des déguerpissements. Avant d'investir dans des fleurs, il faut donner du travail à la jeunesse », lance Lamine Samb, vendeur trouvé sur place.





Au deuxième jour de l'opération de déguerpissement du rond-point 6, les tables et les bâches qui constituaient le décor du rond-point sont démolies, les commerçants assistent, impuissants, à la scène avec beaucoup de tristesse.





« On n'a pas reçu d'avertissements. Les autorités nous ont demandé de quitter tout simplement. C'est difficile. Nous sommes des pères de famille. Nous demandons à l'État d'aider cette jeunesse. Certains parmi nous ont pris la mer », se désolent-ils sur iRadio.









Déguerpis une nième fois, les commerçants demandent à l'État de les accompagner et de mettre à leur disposition un site de recasement. « Les autorités doivent avoir une autre vision. Elles doivent nous aider, nous assister. Nous n'avons pas fait d'études poussées, mais nous sommes obligés de trouver quelque chose à faire ».