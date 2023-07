Cité Biagui : derrière le business de poulets, un intense trafic de drogue

Avez-vous une fois entendu parler de «Ganaar Sural» ? Il s’agit d’une société de commercialisation de poulets établie à la Cité Biagui. Les commandes sont passées par téléphone auprès du propriétaire de l’entreprise, Mamadou Minté, qui livre la marchandise à bord de sa moto Jakarta.



En vérité, cette activité n’est qu’une couverture au service d’un intense trafic de drogue. «N’était qu’une couverture…», devait-on dire, puisque Minté a été démasqué par l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis). Le dealer de 24 ans a été arrêté en même temps que son complice, El Hadji Ndongo Lô (37 ans), pour association de malfaiteurs, détention de haschisch aux fins de trafic et blanchiment de capitaux.



«Redoutable caïd»



Malgré son jeune âge, Mamadou Minté est un notable du milieu du grand banditisme. Libération, qui parle de cette affaire dans son édition de ce vendredi, informe que sa carte de visite de caïd comporte une ligne «7 ans de prison pour meurtre». Le journal rapporte qu’il était, jusqu’à son arrestation, à la tête d’un réseau de trafic de haschisch qui s’étendait de Liberté 6 à Almadies 2, en passant par Ngor-Yoff, Parcelles Assainies et Keur Massar, voire plus loin.



Minté recevait ses commandes de haschisch par téléphone. Celles-ci variaient entre 25 et 100 grammes. Et sous son casque le livreur de poulets, il servait ses clients sans attirer l’attention. Jusqu’au jour où l’Ocrtis est alerté par un indic.



Un agent infiltre le réseau. Réussit, par l’intermédiaire de El Hadji Ndongo Lô, à passer auprès de Minté une commande de deux plaquettes de haschisch, à raison de 400 000 francs CFA l’unité. Le rendez-vous pour la livraison de la marchandise est fixé à Liberté 6, près de l’«immeuble Ferdinand Coly».



Le dealer se pointe avec la marchandise. Il ne savait pas que des éléments de l’Ocrtis étaient déjà postés alentours. Il n’eut pas le temps de livrer la commande à l’agent infiltré. Les policiers lui sautent dessus.



Ces derniers fouillent sa sacoche et tombent sur sept plaquettes de haschisch de 100 g chacune, une somme de 600 000 francs CFA et des téléphones portables. Intermédiaire de l’opération, El Hadji Ndongo Lô, qui était sur place, est interpellé à son tour alors qu’il tentait de s’échapper.



Le téléphone du dealer explose



Les deux hommes sont conduits dans les locaux de l’Ocrtis. À ce moment-là, les appels explosent sur le téléphone de Minté. Qui précise, après être passé aux aveux, que ce sont ses clients qui venaient aux nouvelles.



Deux perquisitions ont été menées dans le cadre de cette affaire. L’une au domicile de Minté, à Almadies 2, et l’autre au siège de «Ganaar Sural», à la Cité Biagui. La première a permis aux enquêteurs de mettre la main sur un somme de 800 000 francs CFA, cinq téléphones portables, des documents administratifs des sociétés «Ganaar Sural» et «Dia-Minté» (une autre couverture ?) et trois réfrigérateurs remplis de poulets.



La seconde perquisition n’a presque rien donné de significatif a priori : les policiers n’ont trouvé sur place qu’une paire de ciseaux, une balance et trois congélateurs contenant des poulets.