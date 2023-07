Cité Keur Gorgui : l’agent municipal largué publie les images intimes de son ex-femme

Lorsqu’elle a reçu un flot d’appels de numéros masqués et des messages WhatsApp d’inconnus, Nd. Diakhaté a marqué son étonnement. La dame manque de s’étrangler en découvrant que ses interlocuteurs mystérieux la prenaient pour une prostituée.



Ces derniers ont vu sur Facebook une annonce la présentant comme «Noumber Diakhaté», une dame qui propose des rapports tarifés. La publication est agrémentée de son numéro téléphone et de photos où elle est en slip et soutien-gorge.



Soupçonnant son ex-mari, Mame A. B. Y, un agent municipal, d’avoir tout monté, Nd. Diakhaté saisit la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police d’une plainte. Dans la foulée, elle confirme une lettre-plainte déposée antérieurement contre l’agent municipal après qu’il a tenté de mettre le feu dans la maison de ses parents.



D’après le récit de Les Échos, Mame A. B. Y n’a pas digéré sa séparation avec Nd. Diakhaté. Sa volonté de se rabibocher avec son ex-épouse s’est systématiquement heurtée au véto de cette dernière.



Le journal rapporte que pour se venger, il a créé un compte Facebook sous un faux nom et un numéro de téléphone différent du sien. Il y publie les photos et vidéos intimes que la dame lui avait envoyées lorsqu’ils filaient le parfait amour.



Face aux enquêteurs, l’agent municipal a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Affirmant avoir supprimé de son téléphone les nudes de la plaignante. Ce qui était faux parce que les policiers ont retrouvé les images en question sur son téléphone portable ainsi que d’autres données personnelles de Nd. Diakhaté.