Cité Keur Gorgui : révélations sur l’arrestation de Sonko

Le président de Pastef, Ousmane Sonko, a été arrêté ce vendredi près de son domicile à la Cité Keur Gorgui. Il est accusé de vol et d’appel à l’insurrection. Il aurait récupéré de force le téléphone portable d’une gendarme en civil qui, défend-t-il, le filmait contre son gré. Au moment des faits présumés, le blocus installé deux mois plus tôt devant la villa du président de Pastef a été levé. «Rien ne présageait (donc) du scénario connu par le leader de Pastef», remarquent des sources de L’Observateur. Un dispositif de la gendarmerie était discrètement, d’après ces informateurs, positionné autour de la Cité Keur Gorgui.





Les sources du journal révèlent : «Lorsque l’incident est survenu entre Sonko et l’agent du Renseignement de la gendarmerie en civil, le commandement de la maréchaussée a avisé le procureur de la République. Après appréciation de l’incident suivi de la déclaration de Ousmane Sonko postée sur les réseaux sociaux, le maître des poursuites a ordonné l’interpellation de (ce dernier) et sa conduite dans les locaux de la Brigade des affaires générales (BAG), une entité de la DIC logée au tribunal régional de Dakar.»





Elles poursuivent : «Dans le même temps, le procureur de la République a saisi les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar aux fins d’ouvrir une enquête et élucider cette affaire. La gendarmerie, à travers son unité d’élite, le GIGN, a entièrement exécuté l’instruction du parquetier en chef et a conduit le leader de Pastef dans les locaux de la BAG. Sur place, l’opposant mis en cause est accueilli par les hommes du commissaire Bara Sangharé, en charge de l’enquête qui a été délocalisée dans les locaux de leurs collègues de la BAG.»