Cité Keur Gorgui : Un artiste tente de tuer son père

D’après le récit de Source A, S. Ndiaye l’a échappé belle. Le journal relate que le jour des faits, son fils C. N. Ndiaye présenté comme un artiste, lui a asséné un coup de couteau.





Avant de commettre son forfait, ce dernier âgé de 36 ans a fait irruption dans la cuisine où se trouvait sa mère pour subtiliser un couteau. Il ira aussitôt retrouver son père dans le salon, lui assénant un coup de couteau au niveau de l’abdomen. Il sort par la suite de l’appartement pour s’attaquer à ses voisins de palier.





Dans sa folle course, l’artiste croise le nommé B. Sylla, un entrepreneur, qui voulait sauver ses enfants, et lui plante un coup de couteau.





C. N. Ndiaye, qui n’a toujours pas retrouvé ses esprits, regagne l’appartement et se met à jeter ses bagages à travers la fenêtre de sa chambre. Alertés, les voisins contactent la police de Dieuppeul. Le mis en cause sera mis aux arrêts tandis que les secouristes prenaient en charge les 2 blessés. Le père et le voisin seront évacués à l’hôpital Principal de Dakar.





Face aux enquêteurs, l’artiste dira qu’il a tout oublié avant d’invoquer des troubles mentaux. “Je souffre d’une maladie mentale qui fait que je ne me rappelle plus ce qui s’est passé. Et cela fait longtemps que je n’ai pas pris mes médicaments. Mes problèmes mentaux se manifestent par des mots de tête”, a-t-il déclaré avant de présenter ses excuses.