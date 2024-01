Cité Millionnaire de Grand Yoff : Menacées d’expulsion, 25 familles contre-attaquent…

A la Cité Millionnaire de Grand Yoff, 25 familles sont dans le désarroi. D’après WalfQuotidien, elles sont menacées d’expulsion. Les héritiers du défunt propriétaire foncier Abdoulaye Ndoye les somment de vider les lieux avant le 20 janvier prochain.





Or, le coordonnateur du collectif de ces 25 familles, Malamine Thiané, jure qu’ils ont acquis les parcelles du lot global 5035 DG auprès du notaire Hyacinthe Lat Senghor après le décès en 1992 du propriétaire.





« Le 4 août 1999, l’office notarial a remis aux héritiers Ndoye 15 titres fonciers alors que le notaire devait remettre ces documents aux acquéreurs. Il s’agit d’une escroquerie foncière concernant plusieurs lots y compris la nôtre à la Cité Millionnaire de Grand Yoff », fulmine-t-il.





Thiané ajoute, hors de lui : « Moi, qui vous parle, on m’a donné un délai de 15 jours à partir du 5 janvier dernier alors que l’État avait pris la décision de suspendre les poursuites. Car tout est faux dans ce dossier qui, d’ailleurs, a été mentionné dans la cartographie des litiges fonciers au Sénégal. Donc, c’est une nouvelle mesure qui viole la position de l’État du Sénégal qui avait appelé à surseoir toute poursuite dans cette affaire. »





Le collectif a adressé une lettre au chef de l’État, Macky Sall, pour arbitrage. « En effet, suite à notre lettre du 12 septembre 2018 à laquelle vous aviez donné des instructions aux ministres en charge de la Justice et celui de l’Intérieur. Après une enquête déclenchée par le ministère de l’Intérieur par le canal du commissariat de Grand Yoff avait eu lieu. Sur ce, le sous-préfet d’alors nous avait reçus et rassurés sur la suite de l’enquête », ont écrit Thiané et Cie.