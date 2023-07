Cité Mixta : La police embarque 12 belles de nuit

Informés d’un réseau de prostitution clandestin, les hommes du commissaire Kébé de la Brigade de recherches ont effectué une descente à la Cité Mixta. Sur place, informe WalfQuotidien, des filles, à l’accoutrement osé, sont trouvées en train d’intercepter les passants, leur proposant des parties de jambes en l’air.





Au nombre de 12, elles seront toutes embarquées. Il s’agit des nommées : M. F. Wade, mécanicienne âgée de 22 ans et domiciliée à Mermoz, R. Diakhaté, 20 ans, couturière à Rufisque, B. Mar, 18 ans, commerçant habitant près du Lac Rose, A. SY, 20 ans, restauratrice à Rufisque, N. Dieng, 18 ans et coiffeuse aux Parcelles assainies, N. C. Dione, âgée de 25 ans, est étudiante et réside à Ouakam, D. Ndiaye, 18 ans, sans profession, habite à Grand-Yoff, Nd. R. Ndiaye, âgée de 18 ans, loge à la Cité Mixta, de même que A. Diallo, 20 ans.





Âgée de 20 ans, A. D. Ngom habite Pikine, et la dernière et plus âgée, A. Diédhiou, 27 ans, est sans profession et est domiciliée à la Cité Soprim.