Cité Sipres de Rufisque : cinq morts dans la chute d’un immeuble, l’enquête désigne les coupables

L’enquête sur l’effondrement d’un immeuble à la Cité Sipres de Rufisque considère l’entreprise Egelm responsable du drame qui a causé cinq morts et sept blessés. Cette société avait la charge de modifier le bâtiment.



D’après Libération, qui donne l’information, en plus de l’architecte du projet, A. Dièye, trois responsables d’Egelm ont été arrêtés et déférés au parquet de Rufisque. M. Ly, son directeur général, A. Watt, en charge des travaux, et N. Ndiaye, responsable du bureau de suivi et de contrôle, sont poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.



Il est reproché à ces derniers, selon le journal, de n’avoir pas procédé à un diagnostic du bâtiment avant le début des travaux et respecté les règles de sécurité sur le chantier, entre autres défaillances relevées par les enquêteurs du commissariat de Rufisque.