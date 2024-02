Cité Xandar 2 : les corps sans vie de cinq bébés retrouvés dans les ordures

À la Cité Xandar 2, un Mbeubeuss bis au cœur de Dakar, sise à Ouest Foire et jouxtant le mur de l’aéroport de Yoff, 5 bébés sans vie ont été retrouvés dans les ordures. Une révélation faite par le délégué de quartier, Moustapha Niang.



Interrogé par Le Soleil, il précise que ces découvertes macabres ont été faites au cours des 3 dernières années. «Lorsqu’on a récupéré les corps, la gendarmerie a arrêté les charretiers pour mener des enquêtes. Je me rappelle qu’une étudiante de l’Université de Dakar a été arrêtée», après avoir été identifiée comme étant «la mère de l’un des bébés», dit-il.



Niang souligne que le dernier cas d’infanticide remonte à moins de 3 mois. «Ceux qui habitent ici sont à bout de nerfs. Au-delà des mécaniciens, les ordures constituent notre plus grand problème, fulmine-t-il. Des gens viennent mettre des cases pour habiter. C’est un lieu où il y a un trafic intense de chanvre indien.»



Interrogé par le journal, Ousseynou Thiaw, président de l’Association des artisans automobiles, pointe l’insécurité : «Il y a des cas de vol chaque jour. Nous ne sommes pas en sécurité. Les ‘’boudioumen’’ (récupérateurs) volent nos radiateurs, nos fils de voiture, nos batteries.»



Le vendeur de pièces détachées souligne que «ce sont les camions d’ordures qui créent l’insécurité parce qu’il y a tout un tas de personnes qui gravitent autour. Des voleurs, des agresseurs, des trafiquants de chanvre indien».



Interpellé sur la situation par des habitants, le délégué de quartier impute la responsabilité à l’État : «Une délégation, composée d’habitants de la Cité, est venue me voir pour dire que je ne les aide pas. Mais, je leur ai expliqué que ce combat n’est pas seulement celui du délégue de quartier. Il faut une volonté de l’État. Il y a une forme de négligence.»