Claudy Siar: "J'ai vécu ce que Diary Sow exprime..."

La "disparition volontaire" de Diary Sow n'en finit pas de susciter des réactions. Ce, suite à la lettre que la meilleure élève du Sénégal a adressée à son parrain, Serigne Mbaye Thiam.« Ma famille mérite de savoir, en attendant que je trouve en moi, le courage et la force de reprendre contact avec elle. Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus, puisqu’il n’en a aucune (...) Je suis consciente de l’audace, de la cruauté même de ma démarche. Je sais à quels tourments me livre ma décision, je pressens les conséquences qu’elle va engendrer, qu’elle engendre déjà.», regrette Diary Sow. À travers ces mots, le présentateur de l'émission "Couleurs tropicales" sur RFI, se retrouve parfaitement."J’ai vécu ce que #DiarySow exprime dans les extraits de sa correspondance avec son Tonton ! J’avais à peu près son âge. Il y a tout ce que l’on dit et tout ce qui ne peut l’être. Bon retour au cœur d’un monde souvent chargé d’incompréhensions face aux actes que tu poses ... nous allons maintenant la laisser tranquille...", publie Claudy Siar, sur sa page Facebook.