Clôture de la Semaine de la petite enfance : Les progrès du Sénégal soulignés

La 17e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits s’est clôturée ce lundi 11 décembre dans une ambiance festive.







En effet, sous la présidence des autorités, enfants, parents d’élèves et corps professoral, Mouhamed Ndiaye s’est rejoint de la hausse du taux de préscolarisation.





Selon le directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, grâce aux efforts entrepris par l’État du Sénégal, le taux brut de préscolarisation a considérablement augmenté et est passé de 2,7 % à 18,2 % entre 2000 et 2022.





Face à cette « consécration », la directrice générale de l’agence a adressé des remerciements à l’endroit de tous les acteurs, partenaires et autorités qui ont contribué à la réussite de cette semaine.





D’ailleurs, Mme Khouma a réservé une mention spéciale à Fatou Diane Guèye, ministre de la Femme, qui « depuis sa nomination à la tête du ministère, multiplie ses actions et son soutien envers l’agence et la petite enfance ».





Au nom du ministre, Mouhamed Ndiaye a félicité tous les membres du comité scientifique, du comité national et des comités régionaux d’organisation de la semaine et l’administration territoriale (sous le leadership des gouverneurs), pour le travail colossal abattu pour la réussite de l’événement sur toute l’étendue du territoire national.





Par ailleurs, dans sa déclaration, il a invité les acteurs et partenaires de la petite enfance à développer davantage des stratégies pertinentes pour réaliser les ambitions de l’État du Sénégal en matière de développement intégré de la petite enfance à l’horizon 2030.





À noter que la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a été une occasion pour la direction générale d’offrir des cadeaux aux tout-petits à travers un arbre de Noël, au grand bonheur des tout-petits très enthousiastes.