Cocaïne saisie au Port : l’affaire prend un tournant décisif

L’affaire des 238 kg de cocaïne saisis au Port de Dakar en juin 2019 arrive à son épilogue. D’après Les Échos, le Doyen des juges a renvoyé douze de la vingtaine d’accusés devant la chambre criminelle. En plus, souligne le journal, Oumar Maham Diallo a décerné une ordonnance de prise de corps contre les mis en cause.



Les concernés : deux Italiens (Borgiia Pasquale Mattera et Paolo Amalfitano), autant d’Allemands (Lukas Shmitzberger et Carolin Verena Stanzl) et huit Sénégalais (El Hadji Babacar Coumba Diop, Sallo Fambaye Diop, Seydina Mouhamdou Ndiaye, Ibrahima Thiam, Ismaïl Ousmane Bâ, Mamadou Niang, Mamadou Diouf et Malick Thiandoum).



Les dix premiers prévenus seront jugés pour association de malfaiteurs, complicité de trafic international de drogue, contrebande et importation sans déclaration de produits prohibés, corruption. Mamadou Diouf a été renvoyé pour recel de malfaiteurs tandis que Malick Thiandoum devra répondre pour offre ou cession de drogue en vue de la consommation personnelle.



Le Doyen des juges avait arrêté les poursuites contre El Hadji Élimine Sèye, Alioune Badara Coly, Gabriel Soulèye Faye, Amadou Preira, Ibrahima Matheuw Fall et Mamadou Diouf pour association de malfaiteurs, complicité d’importation sans déclaration de produits prohibés, de complicité de corruption, de complicité de trafic international de drogue et de complicité de blanchiment de capitaux.



Les Italiens et les Allemands ne devraient pas assister à l’audience. Placés sous mandat de dépôt, ils ont bénéficié d’un contrôle judiciaire avant de quitter le territoire national, «comme par extraordinaire», souligne Les Échos.