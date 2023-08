Code toxique, faux agent, téléphone... : les escrocs via Wave et Orange Money ne manquent pas d'imagination

Cette semaine, la Division spéciale de cybersécurité de la police a reçu de nombreuses plaintes pour escroquerie via mobile money. Les suspects ne manquent pas d’imagination.



Faute d’inattention. Avis aux distributeurs Mobile money : lorsque vous remettez à un client le téléphone de service afin qu’il introduise son numéro pour une opération, ouvrez l’œil. Et, surtout, prenez le soin de bien vérifier votre solde avant de le servir. Sinon, vous risquez de subir la même chose que Boubacar Barry. Un individu s’est présenté à son point de transfert pour un dépôt. Il lui remet le téléphone professionnel pour qu’il renseigne son numéro. Le mis en cause profite de son manque de vigilance pour effectuer sur son compte Orange Money un retrait frauduleux de 200 000 francs CFA. Barry a porté plainte à la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



Téléphone volé. Dès que vous perdez votre téléphone portable alors que votre compte Orange Money ou Wave est bien garni, prenez contact le plus tôt possible avec les opérateurs concernés pour sécuriser celui-ci. Ainsi, vous serez peut-être à l’abri de la mésaventure de Cheikh Ahmet Cissé. Cet habitant de la Médina a saisi la DSC d’une plainte contre un inconnu qui, non content de lui avoir volé son téléphone, a pompé 150 000 francs CFA sur son compte Wave.



Faux agent de la Sonatel. Aminata Sidibé retrouvera peut-être son escroc. Mais pour le moment, cette dame domiciliée à Pikine n’a que ses yeux pour pleurer. Un inconnu, qui s’est fait passer pour un agent de la Sonatel, lui a piqué 900 000 francs CFA sur son compte Orange Money. Dans la plainte qu’elle a déposée à la DSC, elle explique que ce dernier l’a contactée par téléphone en lui faisant savoir qu’elle avait des factures impayées. Ce n’était qu’une manœuvre fallacieuse pour lui voler son argent. Elle poursuit l’escroc pour usurpation de fonction, abus de confiance et escroquerie via Orange Money.



Erreur de code. Magatte Fall, domiciliée à Sicap Liberté 2, reçoit un appel. Au bout du fil un individu lui fait savoir qu’il a déposé par erreur un code sur son compte Wave. L’inconnu lui demande de lui renvoyer celui-ci. Elle s’exécute. Erreur fatale. Son interlocuteur débite de son compte 630 000 francs CFA. Magatte Fall a porté plainte à la DSC pour usurpation de fonctions, abus de confiance et escroquerie via Wave.